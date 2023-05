Steinhoff Update – Aktionäre geben nicht auf. Klares Votum gegen WHOA. Jetzt geht’s wahrscheinlich vor Gericht.

Alternativ könnte das Steinhoff Management einfach warten, bis die Zahlungsunfähigkeit des Konzerns eintritt.

Und ein „normales“ Insolvenzverfahren nach neiderländischen Recht startet. Was aufgrund der immer wieder nur kurzfristig verlängerten Anleihelaufzeiten „spätestens bei Fälligkeit der Anleiheschulden am 30.06.2023“ fällig wäre. Was nun im Vorfeld als Sinn eines WHOA-Verfahrens angestrebt worden war, war eine Eingiung mit allen Stakeholdern, um dieses zu verhindern. Im ersten Schritt jedoch an den Aktionären gescheitert:

Abstimmungsergebnissse.

„The voting results of the Class of Affected CPU Creditors are (…) 100 per cent of the Class of Affected CPU Creditors voted in favour of the WHOA Restructuring Plan. (…). The voting results of the Class of Secured Intra-Group Creditors are (…) 100 per cent (…) voted in favour of the WHOA Restructuring Plan. (…) The voting results of the Class of Unsecured Intra-Group Creditor are (…) 100 per cent voted in favour of the WHOA Restructuring Plan.(…)„

ABER MIT FAST 90% GEGENSTIMMEN:“ The voting results of the Class of SIHNV Shareholders are (…):

10.38 per cent of the Class of SIHNV Shareholders voted in favour of the WHOA Restructuring Plan. This is less than two-thirds of the nominal value of SIHNV Shares of the relevant members of the Class of SIHNV Shareholders that voted in respect of the WHOA Restructuring Plan. The Class of SIHNV Shareholders has therefore not approved the WHOA Restructuring Plan.

To conclude, the WHOA Restructuring Plan has been approved by three of the four Classes. The voting results will be included in the Voting Report. The Voting Report will be published on www.steinhoffinternational.com ultimately on Wednesday 31 May 2023.“