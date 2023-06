Steinhoff Update – Abgesang. Aktie verschwindet – Auflösung der Gesellschaft sicher. Bleibt noch was?

Die Steinhoff Aktie wird vom Kurszettel verschwinden – dass ist Bestandteil des gestern gebilligten WHOA-Restructuring-Plans. Und dieser Entscheid ist nocht revisionsfähig, also unumkehrbar. Jetzt wird das Management der Steinhoff die Selbstauflösung betreiben unddie Assets in einer neuen Entity aufgehen lassen.Nachdem bei der WHOA-Abstimmung über den Sanierungsvorschlag des Managements, der eine Quais-Enteignung der Aktionäre bedeuten würde, erwartungsgemäss alle stimmberechtigten Stakeholder-Gruppen für den Vorschlag stimmten – ausser den Aktionären, lag es nun bei einem niederländischen Gericht zu entscheiden. Und gestern entschied das Gericht gegen die Aktionäre und für die Umsetzung des WHOA-Restructuring Plans.

Aus Aktien werden „contingent value rights“ – Steinhoff Aktionäre stehen vor der Quasi-Enteignung.

Unter anderem macht dieser aus den bisherigen Aktionären der Steinhoff International Holding NV die Inhaber von Ansprüchen auf 20% der Gelder, die nach einer Abwicklung und Verwertung der Vermögneswerte der „noch börsennotierten Steinhoff“ übrigbleiben sollten. Wohlgemerkt nach Verwertung, die sich noch überJahre hinziehen sollte und während dieser Zeit laufen natürlich die rund 10% Zinsansprüche der Anleihegläubiger (Volumen rund 10 Mrd EUR) weiter auf. Man muss kein Pessimist zu sein, um zu erkennen, wieviel übrig bleiben wird: Wahrscheinlich verdammt wenig, wahrscheinlich 0,00 EUR.

„contingent value rights“ oder die Steinhoff Aktien jetzt noch verkaufen, um wenigstens steuerlich verluste geltend machne zu können? Frage der persönlichen Situation und Einschätzung. Wenn man dem Steinhoff Management glauben mag, wird sehr schnell das wHOA-Verfahren umgesetzt werden und damit auch die Auflösung der steinhoff International Holding NV – und somit deren Aktien. Also bei Verkaufsabsicht handeln und nciht zu lange zögern.

Bleibt noch Hoffnung?

SdK scheint derzeit wohl eher Chancen auf Schadensersatz wegen Verstössen gegen ad-hoc-Pflichten zu sehen, als in der ebenfalls geprüften Sonderprüfung. So deuten wir zumidnest den heutigen Newsletter an die geschädigten Steinhoff Aktionäre.

„(…) Sonderprüfung und sonstige weiteren rechtlichen Schritte

Wir hatten in den letzten Monaten stetig an einer Sonderprüfung gearbeitet. Ob wir diese bei Gericht beantragen werden, ist noch nicht final entschieden. Die Anwälte von AMS sehen aktuell jedoch aus diversen Gründen keine hohen Erfolgsaussichten, diese bei Gericht durchzubekommen. Im Gegensatz dazu

schätzen die Anwälte die Aussichten in Bezug auf die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen aufgrund fehlender Ad-Hoc Mitteilung im Jahr 2022 im

Zusammenhang mit der fehlenden Bereitschaft der Gläubiger, die am 30.6.2023 fälligen Darlehen zu verlängern, als deutlich aussichtsreicher ein. (…)“ (SdK Newsletter Nr. 28, 22.06.2023)

Um diese Schadensersatzansprüche geltend machen zu können, muss man nicht Aktionär der Steinhoff International Holding NV bleiben, vilemehr muss man „nur“ nachwiesen können, dass man zum klagerelvanten Zeitraum Steinhoff-Aktien gehalten hat und welche – bei Verkauf realiserte – Verluste man verbuchen musste. Hier wird es wohl nur um Kursverluste gehen, die nach dem behaupteten Versäumnis der ad-hoc-Meldung eingetreten sind. Eher nicht um die Kursverluste seit einem Erwerb der Aktien – möglicherweise lange – zuvor.

Zurück zur Konzernmutter: Als Checkliste nochmals der Aktionsplan der SdK, wie er durch die Zahlungszusagen vieler Steinhoff Aktionäre ermöglicht wurde:

Die Schutzgemeinschaft der Kleinanleger e.V. versuchte als Reaktion auf das Vorgehen des Steinhoff Managements, die Interessen der Aktionäre zu bündeln („Steinhoff Aktionäre doch noch eine Chance? SdK bietet zumindest „Kräftebündelung“. Besser als nur abnicken. Allemal.“, nwm 10.01.2023). Das scheint gelungen: Um ein rechtliches Vorgehen „an allen Fronten“ gegen den heute abgeschmetterten Tagesordnungspunkt 8 der Generalversammlung zu initiiieren, benötigte die SdK verbindliche Zusagen von geschädigten Aktionären zur Finanzierung

„…folgende(r) Maßnahmen:

– Einleitung einer Sonderprüfung vor dem niederländischen Handelsgericht. LÄUFT, WP S man Business Value für Begleitung Sonderprüfung durch SdK beauftragt . SCHEINT WOHL EHER NICHT AUSSICHTSREICH – ENTSCHEIDUNG OFFEN, OB BEANTRAGT WERDEN SOLL.

– Teilnahme und Vertretung der Aktionäre in und rund um die Hauptversammlung. ERLEDIGT

– Teilnahme an einem eventuell kommenden WHOA-Verfahren, um aktiv die Interessen der Aktionäre zu vertreten und den Ansichten des Managements und der Gläubiger aktiv zu widersprechen und unsere Sicht der Dinge darzustellen. WHOA-Verfahren durch Steinhoff initiiert – Ablehnung der Aktionäre. Gericht könnte „überstimmen“. Stellungnahme der SdK zum WHOA-Plan liegt vor, Anträge bei Gericht gestellt auf Einsetzung eines Restrukturierungsverantwortlichen für den Steinhoff-Konzern (ABGELEHNT). Kritik an Bewertungsansätzen. Fehlende Suche nach Alternativlösungen. Falsche irreführende Kommunikation des Managements, WHOA-Abstimmung erwartungsgemäss mit Negativvotum durch Aktionäre. Anhörung 15.06.2023. SdK GESCHEITERT .

– Falls die Gesellschaft aufgrund des Widerstands der Aktionäre mit dem WHOA-Verfahren scheitert, könnte die Gesellschaft Ende Juni /Anfang Juli 2023 ein Insolvenzverfahren beantragen. Auch in dessen Rahmen müssen die Aktionäre die Rechte wahrnehmen, um eine wertschonende Abwicklung der Gesellschaft zu erreichen. NICHT MEHR RELEVANT „ (SdK, Newsletter 7 | Steinhoff International Holdings N.V. , 23.02.2023)



HINZUKOMMEND: Möglicherweise Ansprüche aus Verstössen gegen ad.hoc-Pflichten: „ …schätzen die Anwälte die Aussichten in Bezug auf die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen aufgrund fehlender Ad-Hoc Mitteilung im Jahr 2022 im Zusammenhang mit der fehlenden Bereitschaft der Gläubiger, die am 30.6.2023 fälligen Darlehen zu verlängern, als deutlich aussichtsreicher ein. “ (SdK, Newsletter 28 | Steinhoff International Holdings N.V. , 22.062.2023 ) LAUFENDE PRÜFUNG OB ERFOLGVERSPRECHEND.

Alle haben bei Steinhoff geblutet – nur die Anleiheinhaber hatten Sondererträge und sind bereits jetzt mehrere 100% „vorne“.

Der Vergleich mit den „Geschädigten“ konnte zu einem niedrigen zweistelligen Prozentsatz der potentiellen Forderungen abgeschlossen werden – Chapeau dem Management dafür. Und die Aktionäre sahen ihre Aktienkurse im zweistelligen Cent-Bereich seit Aufdeckung der Bilanzbetrügereien. Seit dem „Vorschlag zur Einigung mit den Gläubigern“ bewegt sich die Aktie zwischen mittlerweile 1 und 3 Cent – quasi wertlos.

Am 27.01.2023 gab es die – wohl letzten – Bilanzen des Konzerns in der derzeitigen Struktur. Das Geschäftsjahr 2021/22 zeigte sehr starke operative Ergebnisse und desaströs hohe Verschuldung inclusive überhöhter Zinsen. Operativ lief es bei allen Beteiligungen hervorragend. Wobei sich dieses Bild im Q1 zum 31.12.2022 fortsetzte – ausser bei der Beteiligung Mattres Firm, die auf lokaler Währung einen kräftigen Umsatzrückgang hinnehmen musste.

Durch die Zinslast wurde der Konzern, dessen Töchter allesamt operativ im letzten Geschäftsjahr Gewinne erzielten und steigende Umsätze – mit Marktanteilsgewinnen auf den jeweiligen Heimatmärkten – verzeichnen konnten, wieder einmal in die roten Zahlen gedrückt. Steinhoff Aktionäre werden wohl am Ende in die Röhre sehen – falls nicht die anderen von der SdK beschrittenen Wege doch noch einen Erfolg zeigen sollten.

