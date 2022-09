Der Möbelhändler Steinhoff hat nun wieder für Furore gesorgt. Zumindest an den Börsen ging es für das umstrittene Unternehmen über den Zeitraum von gleich drei Tagen kräftig nach oben. Die Notierungen sind am 6. September um 5 % aufwärts geklettert, am 7. September um gut 3 % und am 8. September erneut um 2,5 %. Auch am Freitag startete die… Hier weiterlesen