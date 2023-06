Steinhoff: Aktienkapitel schließt sich

Steinhoff verzeichnete am Freitag erneut einen Verlust von -22%, was sich sowohl langfristig als auch kurzfristig in die Verluste der letzten Handelssitzungen einreiht. Am Donnerstag betrug der Rückgang weitere -43% und am Mittwoch der vergangenen Woche sogar -68%. Solche Verlierer stehen kurz vor dem Aus, und das ist zumindest an den Börsen für den Möbelkonzern offensichtlich.

Aktien fluten den Markt – Steinhoff

Die Aktien überschwemmen förmlich den Markt. Am 22. Juni, also am Donnerstag, wurden insgesamt 29,8 Millionen Aktien gehandelt. Am vorausgegangenen Mittwoch waren es 18,4 Millionen und am Freitag “lediglich” noch 8,2 Millionen Stücke. Der Handel kann ohne Zweifel als lebhaft bezeichnet werden.

Im Laufe einer Woche fielen die Kurse um satte 87%. Im laufenden Jahr verlor die ohnehin schon extrem schwache Aktie ganze...