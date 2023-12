Steinhoff Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Aktie von Steinhoff bietet aktuell eine Dividendenrendite von 0 %. Im Vergleich zur Branche Haushalts-Gebrauchsgüter bedeutet dies einen geringeren Ertrag von 4,15 Prozentpunkten. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus und die Ausschüttungspolitik wird als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln unterschiedliche Meinungen zu Steinhoff wider. In den vergangenen Wochen überwiegen negative Meinungen, während in den letzten Tagen tendenziell positive Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Die Anlegerstimmung wird als angemessen bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Steinhoff-Aktie derzeit bei 60 liegt, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 71, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Steinhoff-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,64 Prozent erzielt, was 11,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 0,79 Prozent, und Steinhoff liegt 7,43 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.