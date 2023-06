Steinhoff-Aktie: Das war’s dann wohl

Gestern Mittag lag der Kurs der Steinhoff-Aktie (WKN: A14XB9) noch bei ca. 0,015 €. Am Nachmittag stürzte die Aktie des Möbelhandelskonzern ins Bodenlose und notierte am Donnerstagmorgen bei 0,003€ – ein Kurssturz von sage und schreibe -80%. Was war die Todesursache der Steinhoff-Aktie?