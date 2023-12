Steinhoff Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Aktie von Steinhoff verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Haushalts-Gebrauchsgütern einen geringeren Ertrag von 4,15 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass Steinhoff eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls neutral, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Steinhoff-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,64 Prozent, was 11,08 Prozent unter dem Durchschnitt der Zyklischen Konsumgüter liegt. Im Vergleich zur Branche der Haushalts-Gebrauchsgüter liegt die Rendite ebenfalls 7,43 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Steinhoff-Aktie derzeit neutral ist. Jedoch wird die Aktie auf Basis des RSI25 als überkauft betrachtet, was zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht" führt.