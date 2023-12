Steinhoff Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Die technische Analyse der Aktie von Steinhoff betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Kursverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell zeigt der RSI einen Wert von 60, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 71, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Steinhoff mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt für Haushalts-Gebrauchsgüter, was zu einem geringeren Ertrag von 4,15 Prozentpunkten führt. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

In Bezug auf die Rendite hat die Aktie von Steinhoff im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,64 Prozent erzielt, was 11,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 0,79 Prozent, und Steinhoff liegt aktuell 7,43 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Steinhoff geben ein gemischtes Bild der Einschätzungen und Stimmungen wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Dies führt zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Steinhoff in Bezug auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.