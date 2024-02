Steinhoff Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die Diskussionen über Steinhoff in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Steinhoff bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Aktuell zeigt der RSI-Index einen Wert von 60, was bedeutet, dass die Steinhoff-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 71. Dies deutet darauf hin, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Schlecht".

Im vergangenen Jahr erzielte die Steinhoff-Aktie eine Rendite von -6,64 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Steinhoff damit 11,08 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 0,79 Prozent. Steinhoff liegt aktuell 7,43 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Wer aktuell in die Aktie von Steinhoff investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter einen geringeren Ertrag in Höhe von 4,15 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.