Steinhoff Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Aktienanalyse: Steinhoff mit neutraler Einstufung

Die aktuelle Dividendenrendite der Steinhoff-Aktie liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Haushalts-Gebrauchsgüter einen um 4,15 Prozentpunkte geringeren Ertrag bedeutet. Dadurch fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln wider, dass in den vergangenen beiden Wochen überwiegend negative Meinungen zu Steinhoff geäußert wurden. In den letzten Tagen wurden jedoch vorwiegend positive Themen diskutiert. Insgesamt ergibt sich für die Anlegerstimmung die Einschätzung "Neutral".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Steinhoff neutral sind. Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) ergibt einen Wert von 60 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 71, was als überkauft angesehen wird und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ist der RSI daher "Schlecht" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Steinhoff aktuell eine neutrale Einstufung bezüglich der Dividenden, der Anlegerstimmung und des RSI aufweist.