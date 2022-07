Steinhoff-Aktie: Was für ein Kracher!

Steinhoff konnte am Montag an den Aktienmärkten eine wichtige Kursmarke halten. Die Notierungen sind zwar um -1% nach unten geklappt, jedoch hat sich der Kurs in den vergangenen vier Wochen deutlich gefangen. Geht es endlich wieder aufwärts für den Konzern, der so viele Skandale produzierte? Steinhoff: Alles, was Sie wissen müssen Das Unternehmen hat in den vergangenen Wochen kaum neue… Hier weiterlesen