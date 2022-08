Steinhoff-Aktie: Das Warten geht weiter!

Die Steinhoff-Aktie bereitet Anlegern in diesem Jahr bislang keine große Freude. Zwar schwangen sich die Kurse in der ersten Januarhälfte noch einmal zu einem neuen 4-Jahres-Hoch bei 0,3278 Euro auf, doch seitdem sind die Kurse wieder deutlich zurückgefallen. Das dürfte zum einem am schwachen Gesamtmarkt gelegen haben, in dem steigende Zinsen, Rezessionsängste, weltweite Lieferengpässe und nicht zuletzt der Ukraine-Krieg für… Hier weiterlesen