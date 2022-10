Steinhoff-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Stark abfallende Kurse und neue mehrmonatige Tiefstände zeigen immer auch einen intakten Abwärtstrend auf. Die alte Börsenweisheit, greife nicht ins fallende Messer, kommt hier zum Tragen. Aus dieser Sicht heraus bietet es sich derzeit nicht an, in das Unternehmen zu investieren. Gibt es vielleicht andere Gründe? In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, die Steinhoff-Aktie jetzt zu… Hier weiterlesen