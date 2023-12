Steinhoff Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die aktuelle Dividendenrendite der Aktie von Steinhoff liegt bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter um 4,15 Prozentpunkte niedriger ist. Dies führt zu einem geringeren Ertrag für Investoren. Die niedrigen Dividenden des Unternehmens führen daher zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik, die als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Aktienkurs von Steinhoff verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -6,64 Prozent, was 11,08 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von Wertpapieren aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" von 0,79 Prozent liegt Steinhoff um 7,43 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Steinhoff zeigen gemischte Meinungen. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Kommentare und Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, da sowohl positive als auch negative Stimmungen vorhanden sind.

Eine längerfristige Analyse der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität zu Steinhoff durchschnittlich ist und eine "Neutral"-Einschätzung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Steinhoff daher als "Neutral" eingestuft.