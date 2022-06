Steinhoff-Aktie: Das Schlimmste überstanden?

Die Steinhoff-Aktie ist in den letzten vier Wochen ein wenig zur Ruhe gekommen. Nachdem die Aktie des international tätigen Möbelkonzerns seit Mitte Januar in einem Abwärtstrend gefangen war, in dessen Zuge sie rund 50 Prozent an Wert verloren hat, scheint die Aktie endlich einen Boden gefunden zu haben. Inzwischen pendelt die Steinhoff-Aktie in einem schmalen Kurskorridor zwischen 0,15 und 0,17… Hier weiterlesen