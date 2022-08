Steinhoff Aktie: Quartalszahlen stehen für erfolgreichen Retailkonzern. ABER mit zu teuren und hohen Schulden.

Die Steinhoff Aktie auf dem Weg zur Normalität? Noch steht die Reduzierung der immensen Verschuldung und Senkung der Zinslasten, die derzeit annähernd 10% für die „alten“ Unternehmensschulden betragen – rund 1 Mrd EUR jährlich – im Vordergrund. Und die zuletzt gemeldeten Bilanzzahlen des Steinhoff Konzerns zum Halbjahr (Stichtag 31.03.2022) auf der operativen Seite insgesamt eine starke Entwicklung aufzeigten. Und am 29.06. veranstaltete Steinhoff den ersten Analystentag seit Aufkommen des Bilanzbetrugs. Das Management zeigte sich transparent und fokussiert auf das nunmehr „letzte Hindernis“ auf dem Weg zu einem wieder „normalen“ Konzern, der sich wieder hauptsächlich auf operative Fortschritte konzentrieren könnte. Heute nun der Quartalsbericht zum 30.06.2022 für den Steinhoff Konzern:

Nach den Quartalszahlen der Europa-Tochter Pepco Group NV und denen der Pepkor Holdings Ltd.,die bereits aufgrund ihrer Börsennotiz, veröffentlicht wurden, kommt nun der Gesamtüberblick inclusive der „nicht-notierten Töchter“ in Australien und – at equity – Mattres Corp.:

Q3-Ergebnisse beginnen mit Erinnerung an „Hauptproblem“ der Steinhoff International

Der entscheidende noch ausstehende dritte Schritt auf der Agenda des Steinhoff Managements, nach Sicherung der Liquidität/Stabilisierung des Konzerns nach Bekanntwerden des Bilanzbetrugs(Schritt1) und Lösung der Schadensersatzforderungen (Schritt2), überschattet selbstverständlich die operativen Ergebnisse der Konzernteile. Da dieses existentielle Problem gelöst werden muss – erschwert durch die derzeit wieder ansteigenden Zinsen. In diesem negativen Zinsumfeld habe man zumindest einen Überblick aller möglichen „Lösungsansätze“ bezogen auf die unterschiedlichen Darlehensklassen.

Es bleibt dabei „zu gegebenem Zeitpunkt“ werde man Fortschritte in der Schulden- und Zinsproblematik berichten

Bis dahin bleibt es bei 10 Mrd EUR Schulden, in unterschiedlichen Instrumenten, unterschiedlichen Anspruchsgruppen. Mit unterschiedlichen Pfand-, Sicherungs- n und Mitspracherechten. Und dass die meissten Anspruchsinhaber „Anleger“-sprich Hedgefonds in „distressed Assets“ sind, wird die Verhandlungen nicht leichter machen. Dazu steigende Zinsen – „Restructuring debt of this quantity and complexity remains an extremely difficult and complex task in normal markets. The current global uncertainties have made the credit markets even more challenging than usual.“ Also Abwarten und für die Aktionäre heisst es „HOFFEN“.

Operativ – besser…

Konsolidiert erreichte der Steinhoff-Konzern in 9 Monaten Umsätze von 7.763 Mio EUR – ein kräftiges Plus von 12 % gegenüber den 6.619 Mio EUR im Vorjahr. Beigetragen haben alle drei Einheiten: Pepco mit 3.582 Mio EUR (plus 18%) erweist sich wieder einmal als Wachstumslokomotive des Konzerns. Aber auch Pepkor bietet mit plus 9% Umsatzwachstum auf 3.649 Mio EUR inclusive der neuen Beteiligung in Brasilien, die zu einer „neuen“ Pepco werden soll, gute Perspektiven. Greenlit Brands stagniert mehr oder weniger bei 532 Mio EUR, was aber neben Desinvestments auch der besonderen Corona-Situation in Australien geschuldet ist.

Mattres Corp – nur at equity bilanziert – kann mit plus 10% beim Umsatz auf 2.898 Mio EUR „mithalten“. Auch wenn grösstenteils der USD-Entwicklung geschuldet – sonst plus 2% währungsbereinigt.

Stichworte zu den einzelnen Beteiligungen der Steinhoff International Holdings

Pepco setzt weiter auf starke Expansion und erhöhte – im Plan -die Zahl seiner Stores um bisher 350 im Geschäftsjahr. Das Ziel von 450 neuen Verkaufsstellen – die Schliessung von 59 Fulton-Stores in GB aussen vor – wird wohl erreicht werden können. Wachstum kommt im Konzern in der in immer mehr europäischen Staaten ausgerollten Discountmarke Pepco (zuletzt in Deutschland), wobei die britische Poundland-Gruppe „nur“ um 9% zulegte. WICHTIG: Nicht nur durch neue Stores, sondern auch auf gleicher Fläche konnten die Umsätze um 7,9% gesteigert werden – ausführlicher im nwm über die Quartalszahlen Pepco’s am 14.07.2022.

Pepkor konnte trotz Flutkatastrophe in wichtigen Absatzregionen in Südafrika und Streichung von Sozialprogrammen seine „Performance“ halten. Nachdem die Folgen der Unruhen in den letzten Monaten beseitigt werden konnten – Grossteil der zerstörten Geschäfte und Logistikzentren wurde bereits wiedereröffnet, bremste dann im Berichtszeitraum eine Flutkatastrophe. Nichtsdestotrotz stimmt die operative Entwicklung positiv – dazu die brasilianische Chance. Ausführlicher im nwm über die Quartalszahlen am 28.07.

Australien und USA

Bei Greenlit Brands erschwerten weiterhin nach Aufhebung der meisten Covid-Restriktionen im Q3 Lieferprobleme und gestiegene Logistik- und Lagerkosten die Tätigkeit. Positiv stimmt das Management der hohe Bestand an Bestellungen, die bisher nicht ausgeführt werden konnten. Dazu die starke Entwicklung im Bereich Online-Geschäft. ERGIBT: Eine Umsatzverbesserung im Q3 um 1 % auf 532 Mio EUR – für den Neunmonatszeitraum. Nach 6 Monatne stand hier noch ein Minus von 4 % nach sechs Monaten. Online-Handel erweist sich für Greenlit Brands als Segen: Plus 25 % gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres und mittlerweile für 21 % des Bruttoumsatzes stehend.

2.334 Stores werden derzeit von der amerikanischen Mattres Corp nach erfolgreicher Restrukturierung noch betrieben – im Q3 wurden weitere 26 Filialen „abgewickelt“. Und die Zahlen zeigen den Turn-around: Der Umsatz stieg gegenüber der Vergleichsperiode um 10 % (2 % währungsbereinigt) nach einem starken Wachstum von 29 % in der Vorjahresperiode macht sich hier ein Basiseffekt bemerkbar. Im laufenden Jahr stieg der vergleichbare Umsatz um 2 %, durch einen Anstieg der durchschnittlichen “Einkäufe” um 10 % erreicht – bei gleichzeitig um 9% reduzierter Gesamtzahl der Kundentransaktionen. Perspektiven bietet der Gesellschaft das langsame Wiederanlaufen des für Mattres wichtigen „Other Business“, das weitgehend auf große Versammlungen angewiesen ist. Und hier kommt wieder Leben auf – nach Covid – potenzielle Kunden, wie Rodeos, Volksfeste und Spendenaktionen beginnen wieder „zu buchen“.

Steinhoff Aktie könnte bald für einen „normalen“ Retailkonzern stehen



… mit wachstumsstarken Töchtern, die in ihren jeweiligen Märkten oftmals besser als die Konkurrenz durch die Corona Krise gekommen sind. Und man ist nicht mehr ein Konzern, der sich mit Schadensersatzforderungen konfrontiert sieht, die bei weitem alle seine Vermögenswerte überschreiten. Jetzt ist man „nur noch“ ein überschuldeter Konzern, der seine Verschuldung und vornehmlich seine Zinslast reduzieren muss, wenn er dauerhaft überleben will.





