Steinhoff-Aktie: Noch immer Hoffnung?

In den vergangenen Tagen waren die Märkte eher träge, doch bei der Steinhoff-Aktie war reichlich Bewegung zu beobachten. Besonders am Mittwochmorgen hielt der Trend an und die Kurse stiegen kurz nach Beginn des Handelstages um annähernd 4,60%.

Dies ist jedoch nicht auf positive Wirtschaftsdaten aus den USA oder eine daraus resultierende verbesserte Stimmung an der Börse zurückzuführen. Vielmehr wird mit Steinhoff im Moment hemmungslos gespielt. Dank einer Gerichtsentscheidung wurden kürzlich Sanierungspläne des Managements bestätigt, was das Schicksal der Aktie besiegelt hat.

Steinhoff: Der Wandel könnte unmittelbar bevorstehen

Die Kontrolle über das Unternehmen wird größtenteils in die Hände seiner Gläubiger übergehen und für die Steinhoff-Aktie droht das Delisting. Der genaue Zeitpunkt dafür ist momentan noch ungewiss,...