Steinhoff Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die Dividendenrendite der Steinhoff-Aktie liegt derzeit bei 0 %, was 4,15 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Haushalts-Gebrauchsgüter liegt. Dies bedeutet, dass Anleger aktuell einen geringeren Ertrag erzielen können. Somit wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln gemischte Stimmungen zu Steinhoff wider. In den vergangenen Wochen wurden vermehrt negative Meinungen geäußert, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Steinhoff-Aktie mit einem Wert von 60 als "Neutral" betrachtet wird. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 71, was darauf hinweist, dass der Titel als überkauft angesehen wird. Dementsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Steinhoff-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,64 Prozent erzielt, was 11,08 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die Aktie aktuell 7,43 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.