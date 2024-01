Steinhoff Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Das Unternehmen Steinhoff schneidet in Bezug auf die Dividendenrendite im Vergleich zur Branche Haushalts-Gebrauchsgüter schlecht ab. Die aktuelle Dividendenrendite von 0 % liegt 4,15 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt. Bezogen auf den Aktienkurs erzielte das Unternehmen im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,64 Prozent, was 11,08 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die mittlere jährliche Rendite der Steinhoff-Aktie um 7,43 Prozent darunter.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet zeigen sich bei Steinhoff neutral, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der Wert der Aktie bei 60, was eine neutrale Einstufung bedeutet. Wird der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich ein RSI-Wert von 71, was auf eine überkaufte Situation hinweist, und somit zu einer schlechten Einstufung führt.

Insgesamt wird die Bewertung für Steinhoff als schlecht eingestuft, sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, den Aktienkurs, das Sentiment und den RSI.