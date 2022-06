Steinhoff Aktie: Halbjahreszahlen der Tochter Steinhoff Investments Holding (inclusive Pepkor) kerngesund. A.o. Gewinn explodiert um 221 %, bereinigt plus 15%.

Die Steinhoff Aktie auf dem Weg zur Normalität? Noch steht die Reduzierung der immensen Verschuldung und Senkung der Zinslasten, die derzeit annähernd 10% für die „alten“ Unternehmensschulden betragen – rund 1 Mrd EUR jährlich – im Vordergrund. Und die heute veröffentlichten Halbjahreszahlen der Konzerntochter Steinhoff INVESTMENT Holdings weisen auf Zukunft hin. Die Steinhoff Investment Holdings fasst die „südafrikanischen Interessen“ des Konzerns zusammen: Operative Einheit ist der Anteil an der Pepkor Group, die bereits ihre Halbjahresergebnisse veröffentlichte.

Steinhoff International Holdings NV alleiniger Eigentümer der Steinhoff Investment Holdings Ltd.

Die Zahlen der Tochter enthalten NICHT die immer wieder diskutierten und alles überdeckenden Zinslasten und Schulden, die in anderen Entities „angesiedelt“ sind. Deshalb sind die Zahlen nur ein „Ausschnitt“, ein kerngesunder Ausschnitt, des Gesamtkonzerns: Der Gewinn (Operating profit) fortgeführter Aktivitäten explodierte aufgrund von Sonderfaktoren im Kontext des geschlossenen Vergleichs des Gesamtkonzerns mit den relevanten Gläubigergruppen um 221% von 5,4 Mrd ZAR im Vorjahreshalbjahr auf 17,2 Mrd ZAR in diesem Jahr. Der BEREINIGTE operative Gewinn stieg immerhin um 15% auf 5,2 Mrd ZAR – bereinigt um Sonderfaktoren, einmalige Ereignisse.

Anteil an den Gesamtvergleichskosten „wesentlich“

Die südafrikanische Steinhoff Investment Holdings Ltd. beteiligte sich an den Gesamtkosten des Vergleichs mit 8,6 Mrd ZAR in „cash“ und 6,9 Mrd ZAR in Form von Pepkor Aktien – wobei „The balance was paid by the holding company, Steinhoff International Holdings N.V“. Und der gebotene Ausblick des südafrikanischen Teilkonzerns ist positiv. Besonderheiten im ersten Halbjahr, das am 31.03.2022 endete war die Übernahme der brasilianischen Grupo Avenida – möglicherweise zukünftigen südamerikanischen Pepco ZWEI. Wie Pepkor es in Europa vormachte, wo man Retail-Billighändler zusammenkaufte und um diesen Kern mit dem Pepkor-Konzept einen wachstumsstarken, mittlerweile selber an der Börse notierten erfolgreichen Konzern formte – heute Pepco Group. Und auch die Zahlen der Pepco Group zum 31.03.2022 waren stark.

Hoffnung auf Südamerika-Karte plus Befreiung der Existenzbedrohung durch Schadensersatzklagen – Steinhoff Investment Holdings Ltd starker Part des Gesamtkonzerns

Und schaltet auch im südafrikanischen Markt wieder auf Expansion und Wachstum, dazu kommt die Building Group, die nun nicht mehr verkauft werden soll, sondern Bestandteil der Pepkor-Gruppe bleiben soll. Der Verkauf war seinerzeit von den Kartellbehörden untersagt worden und die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung des Heimwerker- und Baumarktsegments lässt darüber bei Pepkor wohl keine Trauer aufkommen.

Ob auf Dauer die Zwischenholding „Steinhoff Investment Holdings Ltd.“ überflüssig ist, wird sich zeigen. Aber nach Klärung der Rechtsstreitigkeiten scheint diese „Zwischenebene“ wenig Sinn zu machen – und dabei noch Kosten produzierend. Also könnte hier im Zuge der Konsolidierungs- und Kostenanstrengungen in der gesamten Steinhoff International Holding NV demnächst „etwas kommen“, sofern steuerliche Gründe nicht dagegen sprechen sollten.

Steinhoff Aktie könnte bald für einen „normalen“ Retailkonzern stehen



… mit wachstumsstarken Töchtern, die in ihren jeweiligen Märkten oftmals besser als die Konkurrenz durch die Corona Krise gekommen sind. Und man ist nicht mehr ein Konzern, der sich mit Schadensersatzforderungen konfrontiert sieht, die bei weitem alle seine Vermögenswerte überschreiten. Jetzt ist man „nur noch“ ein überschuldeter Konzern, der seine Verschuldung und vornehmlich seine Zinslast reduzieren muss, wenn er dauerhaft überleben will. Aber möglicherweise ist auch die Pepco Aktie die bessere Wahl, denn ohne Altlasten geht es hier „nur um Wachstumsziele“ und deren Erreichen.



