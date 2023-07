Steinhoff-Aktie: Die Geduld wird auf die Probe gestellt!

Steinhoff hat es geschafft, sich vor Gericht gegen den Wunsch der Aktionäre durchzusetzen und so die umstrittenen Restrukturierungspläne in Gang zu setzen. Einige dieser Pläne wurden teilweise bereits umgesetzt, indem neue Aktien an die Gläubiger ausgegeben wurden. Bisher steht noch das ebenfalls verabschiedete Delisting der bisherigen Anteilsscheine aus.

Es sollte jedoch nicht mehr lange dauern. “Der Aktionär” berichtet von Einschätzungen der Schutzgemeinschaft für Kapitalanleger (SdK), dass die Börse den Titel spätestens mit einer außerordentlichen Hauptversammlung vom Markt nehmen wird, bei welcher die Auflösung des Unternehmens vollzogen wird. Ein Datum dafür gibt es zwar noch nicht, aber Steinhoff dürfte damit nicht mehr allzu lange warten.

Steinhoff: Ein Trümmerfeld

Die aktuellen Aktionäre stehen mit leeren Händen da....