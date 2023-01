Steinhoff-Aktie: Es soll ein Verkauf getätigt werden!

Steinhoff teilte erst in diesen Tagen mit, dass Anteile von bis zu 6% an der paneuropäischen Discount-Sortimenter Pepco Group verkauft werden sollen. Dies geschieht über eine Aktienplatzierung an institutionelle Investoren. Steinhoffs Tochtergesellschaft IBEX Retail Investments (Europe) möchte etwa 34,5 Millionen Pepco-Aktien abstoßen. Sollte es zum Verkauf kommen, so wird sich der Anteil an Pepco auf und 72,9% schmälern. Die entstehenden Erlöse sollen zur Reduzierung ausstehender Schulden genutzt werden.

Wie steht es charttechnisch um die Steinhoff-Aktie?

Noch bis in den Dezember hinein hofften Anleger, dass es doch noch einmal Richtung Norden geht. Allerdings ist schon im Mai 2023 ein charttechnisch negatives Signal erfolgt. Der langfristig interessante 200-Tage-Durchschnitt wurde nämlich unterschritten. Es stellten sich immer tiefer gelegene Kurse ein, welche den GD200 sogar von steigend auf fallend drehten. Übergeordnet liegt also intakter Abwärtstrend vor. Gerade auch, da es zum Ende des letzten Jahres auf ein neues, mehrjähriges Tief gegangen ist. Von steigenden Kursen wird möglicherweise während der nächsten Zeit nicht viel zu sehen sein.

Die Bären sind deutlich am Ball!

Lassen Sie uns einen Blick auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse werfen. Von insgesamt 30 gemessenen Kriterien sind 7 als bullisch anzusehen. Das sind nur 23.33 %. Demzufolge wird der Status hier auf „Bärisch“ gesetzt. Aufgrund dessen ist es smart, mit dem Einstieg in die Steinhoff-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein positives Ergebnis bringt.

Sollten Steinhoff Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Steinhoff jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Steinhoff-Analyse.

Steinhoff: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...