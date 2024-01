Steinhoff Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Diskussionen über Steinhoff in den sozialen Medien spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen überwogen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Zusammenfassend ist die Aktie von Steinhoff unserer Meinung nach angemessen bewertet, wenn es um die Anlegerstimmung geht.

Ein Blick auf den Aktienkurs im Vergleich zur Branche zeigt, dass die Rendite der Steinhoff-Aktie im letzten Jahr bei -6,64 Prozent lag. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Steinhoff damit 11,08 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 0,79 Prozent, wobei Steinhoff aktuell 7,43 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert für Steinhoff bei 60, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 71, was darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis als "Schlecht" angesehen, was zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang zeigt Steinhoff interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz im Internet.