Steinhoff Aktie: Aufruhr auf dem Markt

Ein bemerkenswertes Comeback zeichnet sich für die Steinhoff-Aktie ab. In den letzten Jahren sorgte das Unternehmen hauptsächlich für massive Kursverluste an der Börse, doch nun scheint sich das Blatt im Oktober 2020 zu wenden. Am Freitag vor dem Wochenende schoss der Aktienkurs um mehr als 22% in die Höhe und überwand damit wichtige Hürden.

In den kommenden Wochen könnte es zu einem weiteren explosiven Anstieg des Aktienkurses kommen. Zwei Szenarien sind möglich: Entweder greifen Spekulanten plötzlich zu oder ein oder mehrere Insider stützen die Aktie mit ihrem Wissen über zukünftige Ereignisse.

Verschiedene offene Möglichkeiten

Steinhoff hatte geplant, im Jahr 2020 eine Tochtergesellschaft an die Börse zu bringen. Dies wurde jedoch unter anderem durch die Corona-Krise verhindert. Nun gibt es Spekulationen, dass das...