Steinhoff Aktie: Anleger sollten dies wissen!

In den sozialen Medien werden aktuell vermehrt negative Meinungen zu Steinhoff geäußert, so die Beobachtung unserer Redaktion. Trotzdem gab es in den letzten Tagen auch positive Themen rund um den Wert. Daher kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass die Aktie als "Neutral" einzustufen ist.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Steinhoff aktuell bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüterbranche einen geringeren Ertrag von 4,15 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Bezogen auf den Aktienkurs hat Steinhoff im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,64 Prozent erzielt, was 11,08 Prozent unter dem Durchschnitt der zyklischen Konsumgüterbranche liegt. Im Branchenvergleich der Haushalts-Gebrauchsgüterbranche beträgt die mittlere jährliche Rendite 0,79 Prozent, wobei Steinhoff aktuell 7,43 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Hier zeigt sich, dass Steinhoff eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und kaum Änderungen in der Stimmungsrate zu verzeichnen sind. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".