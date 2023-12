Steinhoff Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für die Steinhoff-Aktie beträgt der aktuelle RSI-Wert 60, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 71, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Entsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung von "Schlecht".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei Steinhoff zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Wer aktuell in die Aktie von Steinhoff investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter einen geringeren Ertrag in Höhe von 4,15 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung von "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich mit anderen Unternehmen aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" ergibt sich, dass die Steinhoff-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -6,64 Prozent erzielt hat. Dies bedeutet, dass die Aktie 11,08 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 0,79 Prozent, wobei Steinhoff aktuell 7,43 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.