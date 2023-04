Steinhoff-Aktie: Ad-hoc lockt Zocker aus der Deckung

Die Aktie von Steinhoff (WKN: A14XB9) bewegt sich an der Frankfurter Börse +9% aufwärts auf 0,0121 €, nachdem der Konzern eine dieser Ad-hoc-Meldungen veröffentlicht hat, aus denen man zunächst nicht so recht schlau wird. Eines ist aber sicher: Zocker bringen sich in Stellung für den großen Knall am Mittwoch.

Die Steinhoff International Holding ist ein weltweit tätiger Einzelhandelskonzern mit Sitz in Amsterdam und operativer Zentrale in der südafrikanischen Metropole Johannesburg. Das 1964 vom ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.