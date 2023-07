Steigerung der Allianz-Aktie um 50%!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Aktien von Versicherungsgesellschaften werden oft als die “Big Player” an der Börse bezeichnet. Sie versprechen beständige Geschäfte, regelmäßige Dividendenauszahlungen und idealerweise eine langfristig positive Kursentwicklung. All dies kann die Allianz SE erfüllen – jedoch hat der Aktienkurs der Allianz in den vergangenen Jahren seit etwa 2019 stark geschwankt. Dennoch folgt die Entwicklung des Allianz-Aktienkurses seit Ende 2008 einem sehr langanhaltenden Aufwärtstrendkanal. Die Schwankungen seit 2019 könnten daher noch als recht weitreichende Konsolidierung betrachtet werden – mit Potenzial für einen Ausbruch nach oben. Durch Chartanalyse lässt sich ein künftiges Kursziel antizipieren: Es wäre wahrscheinlich ebenso hoch wie das obere Limit des Trendkanals, also um die Marke von 300 Euro.

Analysten prognostizieren...