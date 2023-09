Steigende Nachfrage nach Retouren-Management-Software: Effizienzsteigerung und Kundenbindung mit Elvinci.de

Nürnberg (ots) -Steigende Komplexität im E-Commerce: Retouren-Management wird einerseits zunehmend zur unternehmerischen Herausforderung und bietet andererseits enorme Wettbewerbsvorteile. Elvinci.de hat sowohl den Bedarf als auch die Chancen erkannt und entwickelt Softwarelösungen, die nicht nur den Rücksendeprozess automatisieren, sondern auch auf Kundenbindung und Effizienzsteigerung abzielen. Wie sich das Leistungsspektrum dabei zusammensetzt und welche Vorteile Sie davon erwarten können, erfahren Sie hier.In der aktuellen, dynamischen Geschäftswelt steht das Retouren-Management vor neuen, komplexen Herausforderungen: Insbesondere durch den Boom des E-Commerce und die Zunahme von B2B-Transaktionen hat die Notwendigkeit einer optimierten Retourenabwicklung sowie einer verbesserten Kundenbindung stark zugenommen. Händler suchen daher intensiv nach Lösungen, die sowohl den Retourenprozess effizient gestalten als auch die Kundenbeziehung stärken. Doch zahlreiche Unternehmen kämpfen mit der Implementierung effizienter Systeme und stoßen an ihre Grenzen, wenn es darum geht, individuelle Kundenbedürfnisse zu erfüllen und gleichzeitig die operativen Kosten zu senken. "Wer die Bedeutung eines gut orchestrierten Retouren-Managements nicht erkennt, läuft Gefahr, wichtige Kunden zu verlieren - und gefährdet damit auf lange Sicht auch seine Wettbewerbsfähigkeit", mahnt Konstantinos Vasiadis, Geschäftsführer der Elvinci.de GmbH."Die effektivste Methode, die Herausforderungen im Retouren-Management zu bewältigen, liegt in der Automatisierung von Prozessen und der intelligenten Klassifizierung von Rücksendungen", fügt der Experte für Retouren-Management hinzu. "Dadurch entsteht nicht nur ein effizienterer Workflow, sondern es öffnen sich auch neue Möglichkeiten in der Kundenkommunikation und -bindung." Mit Elvinci.de hat Konstantinos Vasiadis bereits zahlreichen Händlern geholfen, ihre Retourenprozesse mithilfe maßgeschneiderter Softwarelösungen zu optimieren und gleichzeitig ihre Kundenbindung zu stärken. Durch den Einsatz von intelligenten Algorithmen und maschinellem Lernen gelang es ihm dabei stets, die Effizienz der Retourenprozesse kontinuierlich zu steigern.Vom Punktesystem zur Lageroptimierung: So legt Elvinci.de den Grundstein für ein erfolgreiches Retouren-Management"Die Klassifizierung von Waren ist nicht nur ein technischer Vorgang, sondern auch ein strategischer Ansatz zur Wertsteigerung jedes Produkts im Sortiment", erklärt Konstantinos Vasiadis. Aus diesem Grund legt die von Elvinci.de entwickelte Klassifizierungs-App ihren Fokus unter anderem klar auf eine detaillierte Produktbewertung: Durch einen vielschichtigen Fragenkatalog werden relevante Produktinformationen erfasst und in einem Punktesystem zwischen 0 und 100 eingestuft. Diese Informationen fließen automatisch in ein Käuferportal ein, das nicht nur detaillierte Produktansichten generiert, sondern auch den gesamten Verkaufsprozess optimiert - Features wie Kundenanalyse, Empfehlungssysteme und Preisoptimierung sind eng integriert.Zusätzlich wird der voraussichtliche Verkauf von Waren durch die Identifizierung von sogenannten Schnell- und Langsamdrehern berücksichtigt. Das System nutzt die gesammelten Verkaufsdaten, um Angebote und Preise flexibel anzupassen und somit besser auf die Nachfrage einzugehen. Auch die Lagerlogistik profitiert von diesen Daten: Der ermittelte Faktor gibt Auskunft darüber, wo die Ware idealerweise gelagert werden sollte. So können beispielsweise Langsamdreher aufgrund des ermittelten Wertes in einer für sie optimalen Lagerzone platziert werden. "Ein gut durchdachtes Klassifizierungssystem ist somit weit mehr als nur ein Tool für die Warenbewertung: Es ist der Schlüssel zur Maximierung der Effizienz und Rentabilität im gesamten Wertschöpfungsprozess", fasst Konstantinos Vasiadis zusammen.Kundenorientierung trifft auf Effizienz: Wie Elvinci.de sowohl das Kundenangebot als auch die Transportabwicklung optimiert"Ein kundenorientiertes Angebot ist das A und O in der heutigen Geschäftswelt. Schließlich können wir nur so sicherstellen, dass der Kunde genau das erhält, was er auch wirklich benötigt", betont Konstantinos Vasiadis. Im Käuferportal werden daher die Kaufgewohnheiten der Kunden akribisch analysiert, um ihnen maßgeschneiderte Angebote zu präsentieren. Diese Analyse bezieht eine Vielzahl von Faktoren ein: von der Menge und Qualität der Waren bis hin zu länderspezifischen Präferenzen. Auf dieser Grundlage werden automatisierte Angebote erstellt, die nicht nur den Bedürfnissen des Kunden entsprechen, sondern auch optimal auf den verfügbaren LKW-Raum abgestimmt sind. Parallel dazu wird durch die Palettierungs-App eine effiziente Transportoptimierung erreicht.Durch Scannen der eindeutigen Identifikationsnummer jeder Ware wird darüber hinaus die optimale Palettengröße und -position ermittelt. Dies ermöglicht eine maximale Auslastung des LKWs und somit eine Senkung der Transportkosten. Was die Preisermittlung betrifft, so geht Elvinci.de hier besonders akribisch vor: Statt auf grobe Kategorien wie A, B und C zurückzugreifen, wird genau wie bei der anfänglichen Warenklassifizierung ein detailliertes Punktesystem verwendet. Die entsprechenden Daten werden dabei direkt aus der Klassifizierungs-App entnommen und ermöglichen es, den Preis der Ware präziser festzulegen und somit den wahren Wert besser abzubilden. "Es geht nicht nur darum, den Kunden ein Angebot zu unterbreiten. Unser Ziel muss es sein, ihnen ein Angebot zu machen, das in jeder Hinsicht optimiert ist - von der Auswahl der Produkte bis hin zu den Transportkosten", verrät Konstantinos Vasiadis über die Philosophie von Elvinci.de.