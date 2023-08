Steigende Hoffnungen für Novo Nordisk Aktie: Ist das erst der Anfang?

Der anhaltende Erfolg der Abnehmspritze Wegovy und weitere erfreuliche Neuigkeiten haben Novo Nordisk in letzter Zeit auf positive Weise ins Rampenlicht gerückt. Dies hat das Unternehmen dazu inspiriert, seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr deutlich nach oben anzupassen.

Dies wurde von den Anteilseignern mit Begeisterung aufgenommen und die Aktie schoss in bisher unbekannte Höhen. Am Mittwochmorgen wurden beeindruckende 169,48 Euro am Börsenticker angezeigt. Nur wenige Tage zuvor hatte die Novo Nordisk-Aktie mit 174 Euro ein neues Allzeit-Hoch erreicht. Laut den Analysten der Deutschen Bank ist es durchaus möglich, dass diese Entwicklung noch nicht ihren Höhepunkt erreicht hat.

Novo Nordisks Aussichten sind vielversprechend

In einer kürzlichen Analyse wurde die Kaufempfehlung für die Aktien des Unternehmens noch...