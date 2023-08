Steigende Begeisterung für Wasserstoff-Aktien: Uniper und Plug Power auf dem Vormarsch mit viel Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Es ist deutlich zu erkennen, dass Wasserstoff als Energiequelle immer stärker ins Rampenlicht rückt. Dies spiegelt sich nicht nur in politischen Debatten wider, in denen die erneuerbare Ressource sowohl als Lösung für Umweltprobleme als auch als Vorwand für den anhaltenden Einsatz fossiler Technologien angeführt wird. Auch praktische Anwendungen nehmen langsam gestalten an.

Das Heavy-Metal-Festival Wacken stellt diesbezüglich ein beispielhaftes Szenario dar. Eine Pressemitteilung des Unternehmens GP Joule, das technisches Equipment im Rahmen eines Sponsorings bereitstellt, zeigt auf, dass grüner Wasserstoff zumindest zum Teil zur Energieerzeugung während der lautstarken Konzerte genutzt werden soll.

Uniper fokussiert sich nun auf Wasserstoff

Obwohl dies noch keinen Durchbruch für Wasserstoff...