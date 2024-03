Steiermark rüstet sich für Wettbewerb um Talente

Graz (ots) -Das Standortmarketing Steiermark (Österreich) bietet Unternehmen ein Maßnahmenbündel für die Arbeitskräftesuche.Wie kann man qualifizierte Arbeits- und Fachkräfte für das österreichische Bundesland Steiermark begeistern? Genau diese Frage hat sich die Steirische Tourismus und Standortmarketing GmbH- STG gestellt und als Antwort darauf verschiedenste Maßnahmen zur Bewerbung des Standorts entwickelt. Im Fokus steht dabei immer das Grüne Herz als idealer Ort zum Leben, Arbeiten und Wohnen. Auf standort.steiermark.com können sich steirische Unternehmen, Institutionen, Hochschulen und Organisationen ab sofort über die neuen Marketingmaßnahmen informieren und die Inhalte, darunter beispielsweise ein neuer Standortfilm, eine Welcome-Website, ein Magazin und eine Standortpräsentation, nach der Registrierung kostenlos downloaden.Der Fachkräftemangel macht auch vor der Steiermark keinen Halt: In vielen Branchen wird aktuell händeringend nach Personal gesucht. Vor diesem Hintergrund suchen steirische Unternehmen nicht nur im Inland, sondern vielfach auch international nach Arbeits- und Fachkräften. Um jedoch potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für sich zu gewinnen, braucht es meist mehr als nur ein reizvolles Jobangebot – denn der internationale Mitbewerb ist groß. Neben spannenden Ausbildungsplätzen und Jobangeboten, finanziellen Anreizen und firmeninternen Employer-Branding-Maßnahmen müssen deshalb auch die Vorzüge des Standortes Steiermark stärker in den Vordergrund gerückt werden, um potenzielle Wahlsteirerinnen und -steirer für einen Job, ein Studium oder eine Professur begeistern zu können.Genau hier setzt das Angebot der STG an: Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Vermarktung des Lebensraums Steiermark noch stärker voranzutreiben. Ziel ist es, das Grüne Herz als Lebens-, Arbeits- und Wohnort attraktiv darzustellen. Die Vermarktung der Steiermark basiert auf einem Bündel an Maßnahmen, die allesamt auf standort.steiermark.com aufgelistet sind. Mit diesem umfangreichen Maßnahmenpaket will die STG die Qualitäten des Standorts gezielt im In- und Ausland präsentieren. Die Steiermark punktet nämlich nicht nur mit einer hohen Lebensqualität sowie einer reichhaltigen Kultur und Kulinarik, sondern ist auch ein starker Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort. Große Leitbetriebe, innovative Klein- und Mittelbetriebe, Hidden Champions sowie zahlreiche Institutionen tragen mit ihren großen Leistungen zur Wertschöpfung in der Steiermark bei. Als innovativer Wirtschaftsstandort ist das Grüne Herz also nicht nur ein idealer Lebensraum für Jung und Alt, sondern auch ein exzellenter Boden für qualifizierte Arbeits- und Fachkräfte.Steirische Unternehmen, Institutionen, Hochschulen und Organisationen haben ab sofort die Möglichkeit, sich auf standort.steiermark.com über die verschiedenen Maßnahmen der STG zur Vermarktung des Standorts zu informieren. Darüber hinaus können nach einer Registrierung auch diverse Inhalte, wie beispielsweise der Standortfilm Steiermark, die neue Standortpräsentation oder das Magazin Steiermark 101 kostenlos heruntergeladen werden.Für die Umsetzung oder Fragen zu allen weiteren Maßnahmen, darunter das 360° Marketing, die Standort Sujets oder das Testimonials Projekt, steht das Team der STG gerne zur Verfügung. Alle weiteren Informationen zu den Inhalten, dem Downloadbereich, der Registrierung sowie dem Kontaktformular finden Sie ebenfalls auf standort.steiermark.com.Gemeinsam gerüstet für den Wettbewerb um Talente Zu den Statements und weiteren Fotos (https://www.steiermark.com/de/Presse-Medien/Pressetexte/Steiermark-ruestet-sich-fuer-Wettbewerb-um-Talente_pr_43691438)Pressekontakt:Denise Kallweit, denise.kallweit@steiermark.com, T 0664/8321 332Original-Content von: Steiermark Tourismus, übermittelt durch news aktuell