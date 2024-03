Steico-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Steico als Neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Steico-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 49 und ein Wert für den RSI25 von 52,3, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende verzeichnet Steico derzeit eine Dividendenrendite von 1,44 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,01 Prozent liegt. Dies führt zu einer Einschätzung durch die Redaktion als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Steico-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 29,99 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 25,05 EUR weicht somit um -16,47 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (27,93 EUR), liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,31 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte bei Steico in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet. Bei der Kommunikationsfrequenz wurden weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Steico auf dieser Stufe ebenfalls eine "Gut"-Rating.