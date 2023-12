Steico Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die Performance der Steico-Aktie in den letzten 12 Monaten war nicht besonders gut. Mit einem Wert von -14,59 Prozent liegt sie deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,1 Prozent. Auch im Vergleich zum gesamten Industriesektor, der eine Rendite von 3,89 Prozent verzeichnen konnte, liegt Steico mit -18,48 Prozent deutlich zurück. Aus diesem Grund wird die Aktie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Auch die Dividendenrendite der Steico-Aktie sorgt für eine negative Einschätzung. Mit einer Dividendenrendite von 1,34% liegt sie 1,9 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Bei der technischen Analyse schneidet die Steico-Aktie ebenfalls gemischt ab. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 35,83 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 32,15 EUR liegt, was einer Abweichung von -10,27 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 28,58 EUR, während der letzte Schlusskurs darüber liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating basierend auf den trendfolgenden Indikatoren.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt neutrale Anleger-Stimmung bezüglich der Steico-Aktie. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positiv noch negativ Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Einschätzung für die Steico-Aktie basierend auf verschiedenen Faktoren wie Performance, Dividendenrendite, technischer Analyse und Anleger-Stimmung.