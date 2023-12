Steico Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der Aktienkurs von Steico hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,59 Prozent erzielt, was 19,64 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Bauprodukte" beträgt 5,72 Prozent, wobei Steico aktuell 20,32 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Steico ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Dies basiert auf den vorherrschenden positiven Themen in den Diskussionen der letzten beiden Wochen.

Bei einer technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs der Steico-Aktie (33 EUR) 6,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (35,36 EUR) liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (29,28 EUR) liegt der letzte Schlusskurs jedoch 12,7 Prozent über diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Dividendenrendite von Steico beträgt aktuell 1,34 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,19 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.