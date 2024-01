Steico Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die technische Analyse der Steico-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 34,08 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 30,65 EUR liegt, was einem Unterschied von -10,06 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 31,07 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs nur um -1,35 Prozent darunter liegt.

Auf fundamentalere Ebene ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,41, was 51 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Bauprodukte" (31,58). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen zu Steico geäußert wurden, während die Kommentare und Meinungen insgesamt eher neutral ausfielen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, was auch die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

Die langfristige Stimmungslage und das Sentiment rund um die Aktie von Steico zeigen eine mittlere Aktivität bei der Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher ein langfristiges Stimmungsbild von "Schlecht" für die Aktie von Steico.