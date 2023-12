Steico Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Steico-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen Wert von 28 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 42,36, was bedeutet, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich also nach der RSI-Bewertung eine "Gut"-Einschätzung für Steico.

In Bezug auf die Dividende liegt Steico mit einer Dividendenrendite von 1,34 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Bauprodukte (3,25 %) niedriger. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Steico eher neutral diskutiert. Es gab drei Tage mit überwiegend positiven Themen und an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Aktuell sind es jedoch vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Steico als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 15,41 insgesamt 51 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauprodukte" (31,36). Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung.