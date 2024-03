Steico Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Aktienkurs von Steico hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -49,01 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Unterperformance von 57,68 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Bauprodukte" beträgt 11,84 Prozent, und Steico liegt aktuell 60,85 Prozent darunter. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Steico bei 11, was bedeutet, dass die Börse 11,85 Euro für jeden Euro Gewinn von Steico zahlt. Dies ist 78 Prozent weniger als der Durchschnittswert in der Branche, weshalb der Titel als unterbewertet gilt und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Steico-Aktie sowohl in einem längerfristigen Abwärtstrend als auch in einem kurzfristigen Abwärtstrend liegt. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 29,68 Euro, während der letzte Schlusskurs bei 26 Euro liegt, was einer Abweichung von -12,4 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 27,59 Euro liegt über dem letzten Schlusskurs, was auf eine weitere negative Entwicklung hinweist. Aufgrund dieser Indikatoren erhält die Steico-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Steico-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (43,48 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (51) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.