Genpact Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Genpact wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 14,1, was einem Abstand von 74 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 53,78 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Genpact mit 1,53 % unter dem Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen, was zu einem geringeren Ertrag von 3,74 Prozentpunkten führt. Aufgrund dieser niedrigeren Dividendenausschüttung wird die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei positive Themen an 13 Tagen und negative Themen an einem Tag dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Genpact. Basierend auf diesem Anleger-Sentiment wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate für die Aktie von Genpact. Dadurch erhält das Unternehmen insgesamt die Bewertung "Gut".

Insgesamt wird Genpact auf fundamentalen und sentimentalen Basis als eine attraktive Investmentmöglichkeit angesehen.

