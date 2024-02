Stef Aktie: Endlich geschafft?

Weitere Suchergebnisse zu "Stef":

Die technische Analyse der Stef-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 109,31 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 120 EUR liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +9,78 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 116,32 EUR, was einem Abstand von +3,16 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Stef liegt bei 53,57, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 43,2, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Somit ergibt sich ein Gesamtrating von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen wird als neutral bewertet. Die meist neutralen Themen rund um den Wert führen zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung insgesamt "Neutral" ist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde bei Stef eine mittlere Aktivität in den Diskussionen in den sozialen Medien gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.