Steelcase ist zurück!

Steelcase Aktie: Analyse von Sentiment, Anlegerverhalten und Branchenvergleich

Die Steelcase Aktie wurde in den letzten Monaten hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung analysiert. Die Diskussionsintensität war dabei unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering und entsprach einer Einschätzung als "Neutral"-Wert. Insgesamt ergibt sich daher für Steelcase in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Steelcase wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Insgesamt erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Steelcase im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Rendite von 98,2 Prozent erzielt hat, was mehr als 49 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 6,17 Prozent, wobei Steelcase mit 92,03 Prozent deutlich darüber liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf im Relative Strength-Index. Dieser zeigt, dass die Steelcase Aktie aktuell mit einem Wert von 26,27 überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25-Wert von 33 zeigt hingegen, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung: "Gut".