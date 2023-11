Steelcase Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu analysieren. Er wird verwendet, um die Stärke und Richtung eines Trends zu bestimmen. Der RSI der Steelcase-Aktie liegt bei 39,39, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 27, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird die Kategorie des RSI daher als "Gut" bewertet.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Steelcase-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von 54,88 Prozent erzielt hat, was mehr als 23 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche liegt die Rendite jedoch bei 48,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Steelcase-Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse der Steelcase-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 8,74 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 11,99 USD liegt, was einer Abweichung von +37,19 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 11,2 USD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls darüber, mit einer Abweichung von +7,05 Prozent. Insgesamt wird die Steelcase-Aktie auf der Basis der charttechnischen Entwicklung mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt, dass über Steelcase in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Steelcase-Aktie auf der Basis des Anleger-Sentiments eine "Neutral"-Bewertung.