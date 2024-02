Steelcase Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Steelcase ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Steelcase-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 53,57, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 54,74, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Steelcase-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 10,03 USD. Der letzte Schlusskurs (12,52 USD) weicht somit um +24,83 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachten wir nun den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (12,87 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,72 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Steelcase-Aktie, und zwar ein "Neutral"-Rating. Unterm Strich erhält die Steelcase-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Aktienkurses im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 71,57 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Steelcase damit 171,14 Prozent unter dem Durchschnitt (242,71 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -4,23 Prozent. Steelcase liegt aktuell 75,79 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes lässt sich sagen, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation mit einer präzisen und frühzeitigen Erkennung einhergehen. Die Stimmung für Steelcase hat sich jedoch in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Steelcase wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.