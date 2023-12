Steelcase Aktie: Das gab es noch nie!

Die Stimmung und der Buzz in der Internet-Kommunikation können wichtige Indikatoren für die Entwicklung von Aktien sein. In Bezug auf Steelcase hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert. Aus diesem Grund wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Steelcase in den letzten vier Wochen. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Steelcase von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch die Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, waren überwiegend positiv. Basierend auf dieser Analyse halten wir die Anleger-Stimmung für "Gut".

Die technische Analyse der Steelcase-Aktie zeigt ebenfalls positive Entwicklungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 9,21 USD, während der letzte Schlusskurs bei 13,82 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +50,05 Prozent, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine positive Entwicklung, wodurch die Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Steelcase momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf der 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Steelcase-Aktie anhand dieser Punkte mit "Gut" bewertet.