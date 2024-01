Steelcase Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der gleitende Durchschnittskurs von Steelcase liegt derzeit bei 9,46 USD, während der Aktienkurs selbst 12,97 USD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +37,1 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 12,26 USD, was einer Differenz von +5,79 Prozent entspricht und somit auch als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche hat Steelcase in den letzten 12 Monaten eine Performance von 98,2 Prozent erzielt. Im Durchschnitt stiegen ähnliche Aktien um 6,57 Prozent, was bedeutet, dass Steelcase im Branchenvergleich eine Outperformance von +91,63 Prozent aufweist. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 1383,9 Prozent, wobei Steelcase um 1285,7 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Steelcase beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 89,47 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,79, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie in diesem Punkt als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für diesen Bereich eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während sieben Tage von negativer Kommunikation geprägt waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Steelcase gesprochen. Aufgrund dieser gemischten Stimmung wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.