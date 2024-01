Steelcase Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Steelcase-Aktie zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, da der RSI bei 29,5 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 33, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt Steelcase mit einer Rendite von 98,2 Prozent mehr als 51 Prozent darunter. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 7,18 Prozent. Auch hier liegt Steelcase mit 91,02 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung in Bezug auf Steelcase zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher für Steelcase in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen insgesamt überwiegend positiv eingestellt gegenüber Steelcase. Es gab neun positive und fünf negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Steelcase daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.