Steelcase Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Steelcase wird laut technischer Analyse derzeit als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 10,11 USD, was einer Abweichung von +32,05 Prozent entspricht, da der Aktienkurs bei 13,35 USD liegt. In den vergangenen 50 Tagen lag der gleitende Durchschnittskurs (GD50) bei 12,93 USD, was einer Abweichung von +3,25 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien um Steelcase geben derzeit kein eindeutiges Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu dem Schluss führt, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft werden kann.

In Bezug auf die Diskussionen im Internet ergab sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Aktien von Steelcase, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderungen blieb in diesem Zeitraum ebenfalls unverändert, was zu dem Gesamtergebnis "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche hat Steelcase in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +76,06 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -4,49 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Steelcase 173 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.