Steel Dynamics Aktie: Das war nicht abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und wird durch das Verhältnis von Aufwärtsbewegungen zu Gesamtbewegungen berechnet. Der RSI von Steel Dynamics liegt bei 75,66 und signalisiert eine überkaufte Situation, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 52, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Mit einer Dividendenrendite von 1,43 Prozent liegt Steel Dynamics 8340,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Kategorie "Metalle und Bergbau". Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" und deutet auf ein unrentables Investment hin.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der Schlusskurs der Steel Dynamics-Aktie von 117,04 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 106,24 USD liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 114,42 USD auf ähnlichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat eingetrübt hat, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger erhält, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Insgesamt erhält die Steel Dynamics-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.