Steel Dynamics Aktie: In selten guter Lage!

Die Aktie von Steel Dynamics wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 7,64 liegt der Wert insgesamt 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der bei 95,64 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurde Steel Dynamics von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat dies bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge festgestellt, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Außerdem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Aufgrund dieser Anlegerstimmung erhält die Aktie die Bewertung "Gut". Zudem wurden 6 positive und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Steel Dynamics-Aktie sind 1 Bewertung "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht". Das durchschnittliche Rating für das Wertpapier liegt somit bei "Neutral". Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Steel Dynamics vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um -5,18 Prozent fallen, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche erzielte Steel Dynamics in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,87 Prozent, während der Branchendurchschnitt bei 55,63 Prozent lag. Dies bedeutet eine Unterperformance von -28,76 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Steel Dynamics um 28,76 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.