Steel Dynamics Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI von Steel Dynamics zeigt, dass die Aktie überkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 78,01 Punkten, während der 25-Tage-RSI neutral ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Steel Dynamics-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 106,27 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 113,79 USD weicht somit um +7,08 Prozent ab. Dies entspricht einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 109,38 USD, was einer neutralen Bewertung entspricht. Insgesamt erhält die Steel Dynamics-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Analysten schätzen die Aktie der Steel Dynamics auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen die Bewertungen vor: 1 Gut, 2 Neutral, 1 Schlecht. Das Kursziel wird im Mittel auf 107 USD geschätzt, was einer Erwartung von -5,97 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Das Sentiment und Buzz rund um Steel Dynamics hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert. Dies wird auf negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien zurückgeführt. Die Stärke der Diskussion zeigt eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Steel Dynamics führt.